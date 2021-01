Remo, ainda sob impacto da goleada sofrida para o Vila Nova, inicia trabalhos para estreia na Copa Verde

O Clube do Remo encara problemas para o jogo pela Copa Verde na quarta-feira (27), no Mangueirão, contra o Gama-DF que eliminou o Santos- AP, marcando 2 a 0 em jogo realizado em Belém, no Estádio Olímpico, na tarde deste domingo (24).

A partir desta segunda-feira (25) a comissão técnica direciona os trabalhos visando a estreia azulina.

A reapresentação da equipe está marcada para o Baenão, às 15h.

A delegação azulina só retornou de Goiânia domingo (24) à noite. O Leão vem de uma fatídica goleada de 5 a 1 para o Vila Nova na partida ida da decisão da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com a maioria dos jogadores ainda sob tratamento da Covid-19 a formação da equipe segue uma incógnita.

Há possibilidades da escalação de Mimica, Carlos Alberto, Salatiel, Gelson e Augusto, recuperados do vírus.

Eles, de acordo com o médicos Jean Klay, serão liberados para treinamentos e poderão ganhar condições de jogo.

O técnico Paulo Bonamigo segue em recuperação e, ainda, não terá ordem médica para dirigir o time.

O lateral Marlon também está fora do jogo com os brasilienses. Dudu Mandai e Hélio são outras peças fora de combate,

Segundo o médico, jogadores que testaram positivo no último dia 18, entre eles Rafael Jansen, Charles, Dioguinho, provavelmente serão liberados para o jogo do dia 30 frente ao Vila Nova.