Remo abre sete pontos do quinto colocado e a classificação pode vir nas duas próximas rodadas

O Clube do Remo está próximo da classificação antecipada à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Com 26 pontos, o time de Paulo Bonamigo obteve uma vitória difícil, suada, contra o Treze-PB e encaminhou a sua vaga no grupo A.

Isso porque o Leão abriu sete pontos do quinto colocado, que hoje é o Manaus na tabela de classificação do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Como restam 15 pontos em disputa, a probabilidade de classificação é superior a 95%. Ou seja, é uma questão de tempo. Nas duas próximas rodadas, os azulinos vão encarar Santa Cruz-PE e Botafogo-PB em jogos dentro e fora de casa, respectivamente. Se mantiver a média da última rodada, com quatro pontos em seis possíveis, matematicamente, estará classificado.

Mesmo numa eventualidade, assim sim, a situação é confortável. Com 26 pontos, já conquistados, o Remo já tem mais de 50% de chances de classificação. Sobre o triunfo chave contra o Treze, o treinador azulino Paulo Bonamigo avaliou que a equipe mantém a produção na reta final da primeira fase: "Prevaleceu a competitividade. A equipe teve uma postura de superação, de vontade"