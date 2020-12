Recuperado de lesão, Eduardo Ramos sobre retorno à titularidade: 'Não é momento para ter vaidade'

De volta após se recuperar de mais uma lesão, Eduardo Ramos tem tudo para ser peça importante para o Remo nesta reta final de Série C do Brasileiro. Aliás, o jogador fez uma retrospectiva do que foi esse 2020 para ele, que precisou superar diversas adversidades para estar em campo.

“Tenho buscado a melhor forma, esse ano foi diferente pra mim, tive lesões, algo que nunca tinha passado na carreira e nos melhores momentos acabei me lesionando. Estou voltando aos poucos e espero que nesses três jogos aí estar no meu melhor nível eu possa contribuir para o nosso principal objetivo que é o acesso. Foi um ano complicado, pandemia, teve a lesão, a primeira que tive muscular. Quando estava próximo do retorno acabei pegando covid-19 e isso atrapalhou um pouco", comentou ER10.

Aliás, com todas essas dificuldades, Eduardo Ramos admite estar com poucas condições de ser titular, por questões físicas: “Acredito que ainda não. Estou buscando o meu melhor momento, acabei ficando 17 dias parado e é bom ter cautela. É um momento importante, os meninos estão preparados e não é momento para ter vaidade, quero apenas contribuir, ajudar e fazer parte de um grupo vitorioso. É preparar para estar à disposição do professor”, concluiu.