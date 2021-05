Recém-chegado ao Remo, zagueiro pode estrear no primeiro jogo do Leão na Série B

Falta pouco para o jogo que marca a volta do Remo à Série B do Brasileirão. Neste sábado (29), às 16h, no Rei Pelé, o Leão visita o CRB-AL com a possível estreia de um dos dois novos zagueiros da equipe: Romércio. Aliás, o jogador fez questão de tirar as dúvidas sobre estar apto ou não para a partida:

"Com certeza [estou apto]. Vinha jogando o Campeonato Paulista. De 13 jogos, joguei 10. É trabalhar até sexta-feira (28), e se ele optar por mim no sábado (29) vou estar disponível sim para ajudar o Remo nessa campanha na Série B", comentou.

Romércio chega para a disputar uma vaga com Rafael Jansen, Fredson, Suéliton e Kevem.

Confira a entrevista completa de Romércio:

Primeiras impressões

"Cheguei no sábado (22), só pude treinar na terça-feira (25). Vi um grupo qualificado, tem grandes jogadores. Estou me identificando com os meus companheiros para que a gente possa ter uma grande estreia no sábado".

Características

"O Romércio é um cara trabalhador. Gosta de dar seu máximo dentro de campo. Então o que pode esperar do Romércio é um cara aguerrido, trabalhador e que vai honrar a camisa do começo ao fim".

