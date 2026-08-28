Rangel convoca torcida do Remo para decisão contra o Coritiba Goleiro destaca importância do apoio no Mangueirão e afirma que elenco vai em busca da vitória para deixar o Z4 O Liberal 28.08.26 19h20 Marcelo Rangel está pronto para o duelo contra o Coxa. (Ascom Remo) O Remo terá pela frente mais uma oportunidade de reagir na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira (31), às 20h, o Leão Azul recebe o Coritiba, no Mangueirão, pela 25ª rodada da Série A. Em 18º lugar, com 23 pontos, o time paraense está na zona de rebaixamento há cerca de seis meses e encara um adversário que ocupa a oitava posição, com 34 pontos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Para o goleiro Marcelo Rangel, o momento exige concentração e, principalmente, a presença da torcida. O jogador espera que o trabalho realizado durante a semana seja colocado em prática diante do Coxa. “Esperamos primeiramente fazer um grande jogo, colocar em prática realmente o que a gente trabalhou na semana”, afirmou. Rangel reconhece que a dificuldade estará presente durante os 90 minutos, mas considera o apoio das arquibancadas fundamental para que o Remo consiga superar o adversário. O confronto também pode representar uma chance de o Leão deixar o Z4. “Esperamos o apoio do nosso torcedor do início ao fim do jogo, porque a dificuldade vai existir durante a partida e a gente precisa do apoio do torcedor”, destacou. O goleiro reforçou ainda que o elenco está encarando a partida como uma decisão. Segundo ele, o objetivo estabelecido internamente durante a semana é único: conquistar os três pontos. “O lema aqui dentro essa semana é vencer ou vencer. Então, nós vamos em busca disso.” VEJA MAIS Remo: torcida organizada e lideranças do elenco vão reunir neste sábado Reunião deve ser de cobranças e explicações pelo momento que a equipe vive no Brasileirão Ex-artilheiro do Remo, Pedro Rocha reencontra o Fenômeno Azul no Mangueirão pela Série A Um dos principais jogadores na conquista do acesso à Série A, Pedro Rocha retorna a Belém para enfrentar o Remo, clube que o recuperou para o futebol Remo aguarda evolução de lesionados antes de definir time para sequência em Belém Médico Jean Klay atualiza situações de Mayk, Edson Fernando e Jajá; trio é acompanhado pelo departamento médico antes dos jogos contra Coritiba e Flamengo Apesar da situação delicada na tabela, Rangel demonstra confiança na capacidade do elenco para enfrentar o Coritiba. Para ele, o Remo precisa utilizar suas próprias armas para superar mais um desafio na Série A. “Todo jogo na Série A é desafiador. São grandes equipes, grandes adversários. Nós temos lutado com nossas armas sempre, do início ao fim. E a gente vai em busca dessa vitória”, disse. O goleiro aproveitou para fazer um novo chamado ao torcedor azulino. Com a equipe precisando reagir na competição, ele espera ver o Mangueirão cheio na segunda-feira. “Com o seu apoio a gente tem tudo para conquistar o resultado positivo e sair com a vitória”, afirmou Rangel. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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