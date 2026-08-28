Rangel convoca torcida do Remo para decisão contra o Coritiba

O Remo terá pela frente mais uma oportunidade de reagir na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira (31), às 20h, o Leão Azul recebe o Coritiba, no Mangueirão, pela 25ª rodada da Série A. Em 18º lugar, com 23 pontos, o time paraense está na zona de rebaixamento há cerca de seis meses e encara um adversário que ocupa a oitava posição, com 34 pontos.

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Para o goleiro Marcelo Rangel, o momento exige concentração e, principalmente, a presença da torcida. O jogador espera que o trabalho realizado durante a semana seja colocado em prática diante do Coxa.

“Esperamos primeiramente fazer um grande jogo, colocar em prática realmente o que a gente trabalhou na semana”, afirmou.

Rangel reconhece que a dificuldade estará presente durante os 90 minutos, mas considera o apoio das arquibancadas fundamental para que o Remo consiga superar o adversário. O confronto também pode representar uma chance de o Leão deixar o Z4.

“Esperamos o apoio do nosso torcedor do início ao fim do jogo, porque a dificuldade vai existir durante a partida e a gente precisa do apoio do torcedor”, destacou.

O goleiro reforçou ainda que o elenco está encarando a partida como uma decisão. Segundo ele, o objetivo estabelecido internamente durante a semana é único: conquistar os três pontos.

“O lema aqui dentro essa semana é vencer ou vencer. Então, nós vamos em busca disso.”

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Apesar da situação delicada na tabela, Rangel demonstra confiança na capacidade do elenco para enfrentar o Coritiba. Para ele, o Remo precisa utilizar suas próprias armas para superar mais um desafio na Série A.

“Todo jogo na Série A é desafiador. São grandes equipes, grandes adversários. Nós temos lutado com nossas armas sempre, do início ao fim. E a gente vai em busca dessa vitória”, disse.

O goleiro aproveitou para fazer um novo chamado ao torcedor azulino. Com a equipe precisando reagir na competição, ele espera ver o Mangueirão cheio na segunda-feira.

“Com o seu apoio a gente tem tudo para conquistar o resultado positivo e sair com a vitória”, afirmou Rangel.