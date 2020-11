Próximo do confronto decisivo com o Santa Cruz, zagueiro do Remo afirma: 'Tem que encarar com naturalidade'

Na próxima sexta-feira, às 20 horas, no Mangueirão, o Remo encara o Santa Cruz na partida que pode sacramentar a classificação para a próxima fase da Série C. O problema é que o adversário é o atual líder e, mesmo garantido no quadrangular decisivo da competição, promete dar trabalho aos azulinos. O zagueiro Gilberto Alemão disse que o time azulino está ciente das dificuldades e vem trabalhando para conseguir neutralizar o adversário.

“É mais um jogo difícil. Como jogo passado. Acho que o Santa Cruz também vem atrás de vitória. E eles estão oito partidas sem perder. Mas com trabalho e dedicação, podemos conseguir a vitória. E tem que encarar com naturalidade. É mais uma partida decisiva para a gente. Desde que iniciou a gente sabe que tem condição e busca a classificação. A gente sabe que o quanto antes conseguir melhor. É um peso que tira e vamos tentar buscar na próxima partida. Sabemos da força do Santo cruz, mas também tenho conhecimento da nossa forças e qualidade”, comentou o zagueiro.

Questionado sobre o fato de ainda não ter feito gol no Remo, já que tem o histórico de ter marcado 10 vezes ano passado e dois neste ano pelo XV de Piracicaba, Gilberto Alemão acrescentou que é preciso paciência e quem sabe não sai no jogo contra o Santa Cruz.

“Acho que falta um pouco de sorte. No jogo passado, teve pênalti em mim e bola parada que foi batida bem por Eduardo Ramos. Mas com treinamento e paciência, dá para chegar. Claro que a ansiedade bate. Ano passado eu fiz muitos gols, mas com paciência vai sair”, afirmou.

A partida entre Remo e Santa Cruz terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.