Próximo da final da Série C, Remo só ficaria de fora em uma situação; entenda

O Clube do Remo está próximo de mais uma final da Série C. A última vez foi em 2005. O time azulino venceu o Novo Hamburgo, por 2 a1, no Rio Grande do Sul, em uma Terceirona que tinha o formato quadrangular para definir o campeão e levou a taça da competição. Agora, a disputa da final é em formato mata-mata entre os primeiros colocados do grupo C e D.

O Remo é o líder do grupo D, com 10 pontos, e vai defender essa posição no sábado (16), às 17 horas, no Mangueirão, contra o Londrina. Basta o time azulino empatar para disputar o bicampeonato da Série C. O ideal seria uma vitória para fazer o jogo de volta da final em Belém, dependendo do resultado do time que terminar em primeiro no outro grupo.

O adversário do grupo C será conhecido no domingo (17), às 18 horas. O Brusque, que já conseguiu o acesso para a Série B, vai enfrentar o Santa Cruz. E o Ituano enfrenta o Vila Nova.

Inclusive, há a possibilidade de ter um reencontro entre Remo e Brusque na final da Série C. Os dois se enfrentaram ano passado na segunda fase da Copa do Brasil. O time catarinense eliminou o Remo ao vencer por 5 a 1, no Augusto Bauer.

Só o Paysandu pode tirar o Remo da final

O único que pode tirar o Remo da briga pelo título da Série C é o Paysandu, segundo colocado, com sete pontos, que enfrenta o Ypiranga, às 17 horas de sábado, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

Para isso, o time bicolor precisa vencer o Ypiranga e o clube azulino perder para o Londrina. A vitória do Papão não só o colocaria na Série B como pode até ajudar a chegar na final. Mas, para chegar à final da Série C, o Paysandu precisa superar o Remo no saldo de gols. No momento, o Papão tem -1 de saldo. Já o Leão tem 3 gols de saldo.

Os jogos entre Remo x Londrina e Ypiranga x Paysandu terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.