Presidente do Condel do Remo segue internado após testar positivo para da covid-19

Milton Campos, de 47 anos, ex-diretor de futebol e atual presidente do Conselho Deliberativo do Remo, está internado em um hospital na cidade de Castanhal, após testar positivo para covid-19.

O dirigente azulino levado ao hospital no último final de semana, mas segue com o quadro de saúde estável e respira com ajuda do cateter nasal. A informação foi confirmada por amigos próximos do dirigente.

Milton Campos esteve à frente do Remo em 2018 e formou parceria com Miléo Júnior, dando apoio ao futebol na administração do então presidente Manoel Ribeiro. Dentro de campo conquistou o título do Parazão em 2018. Já na administração de Fábio Bentes foi nomeado diretor de futebol. Atualmente é o presidente do Condel azulino.