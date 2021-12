'Pode ser uma cilada', afirma lateral do Remo sobre final da Copa Verde diante da torcida

Quis o destino que a primeira partida em que o Remo pode contar com 100% da capacidade do Baenão liberada, é logo uma final de Copa Verde. Neste sábado (11), às 17h, no Baenão, o Leão recebe o Vila Nova, em busca do título inédito. Mas, apesar do cenário favorável, o lateral azulino Igor Fernandes pede atenção total, pois o clima pode mudar rapidamente:

"Eu acredito que a gente fez um bom jogo lá. Tivemos a oportunidade de ter feito um resultado melhor, mas creio que decidir em casa, num panorama de 0 a 0 e a torcida a favor, pode ser uma coisa muito boa. [Mas] isso pode ser uma cilada também. É um aviso para não entrarmos relaxados, mas concentrados", afirmou.

Com o empate no primeiro jogo, quem vencer garante o título da competição. Em caso de novo empate, a disputa da taça Copa Verde vai para as cobranças de pênaltis. A final tem transmissão lance a lance de OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook de O Liberal.