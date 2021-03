Pix! Remo solta nova parcial de quanto já foi arrecadado em ação com os torcedores

A diretoria do Remo lançou em suas redes sociais uma campanha de doações via Pix, visando a contratação do meia Felipe Gedoz para a temporada 2021. O clube azulino soltou uma nova parcial neste sábado (6) do valor arrecadado, que já ultrapassa a marca de R$30 mil em três dias.

🚨 PARCIAL 🚨



E aí, torcedor azulino... Até o momento já foram arrecadados R$ 31.121,37. Será que o homem vem?



Corre e faz teu #PixDoLeão!



▶️ Pix:

pixdoleao@clubedoremo.com.br#OReiDaAmazônia — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) March 6, 2021

O Remo utilizou o seu perfil oficial no Twitter para confirmar os valores. No total, a torcida do Leão Azul dou R$31.121,37. Quem quiser contribuir com o clube pode fazer doações pela chave Pix: pixdoleao@clubedoremo.com.br