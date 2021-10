VÍDEO: Pela Série B, Remo empata com o Coritiba no Baenão e cai para 10° lugar

No encerramento da 28ª rodada da Série B, o Remo empatou com o Coritiba, no Baenão, por 0 a 0, na noite de segunda-feira (4). Com o resultado, na partida que ocorreu no Estádio Baenão - pela segunda vez, com público -, o Leão caiu para a 10ª posição, com 38 pontos, mas continua na primeira parte da tabela.

O Remo volta a campo na sexta-feira (8), às 19h, contra o Vila Nova, no Estádio OBA. O duelo ocorre às vésperas do fim de semana do Círio e tem cobertura lance a lance pelo portal OLiberal.com. O duelo é válido pela 29ª rodada da Segundona.

Duelo tático

O Remo veio no clássico 4-1-4-1 do técnico Felipe Conceição. A diferença para os últimos jogos é que Felipe Gedoz esteve mais próximo dos meias. No ataque, o Leão fazia uma linha de cinco, com os laterais dando apoio aos volantes. Em busca de mais posse, o Coritiba veio num 4-4-2 e explorando os lados do campo.

O jogo

Em um primeiro equilibrado, chamou a atenção os problemas de comunicação da defesa azulina. Um exemplo foi quando aos 20 do primeiro tempo, Thiago Ennes recuou na fogueira para o goleiro Thiago Coelho, que tentou o domínio, se atrapalhou, mas Kevem afastou o perigo.

Por pouco...

Em uma das poucas chances na etapa inicial, Gedoz cobrou um escanteio fechado no primeiro pau. A defesa do Coxa afastou mal e a bola ficou viva. Lucas Tocantins, que entrou no lugar do suspenso Victor Andrade, teve a chance de mandar para as redes na pequena área. Mas chutou par fora.

Remo em cima

O segundo tempo começou com o Remo bem melhor. Logo na primeira jogada trabalhada do Leão, Gedoz lançou Matheus Oliveira. O meia cruzou para a chegada de Lucas Tocantins, que bateu para o gol. A bola carimbou a trave direita de Wilson e novamente não saiu gol.

Nada feito

Felipe Conceição ainda buscou com as mudanças deixar o Remo mais ofensivo. Com a entrada de Gorne por Matheus Oliveira, Gedoz recuou para o meio-campo, participando mais efetivamente das jogadas. Porém, não foi o bastante para o 0 a 0 sair do placar final.

Ficha técnica

Remo x Coritiba-PR – 28ª rodada da Série B

Data: 04.10.2021

Horário: 20h

Local: Estádio Evandro Almeida – Baenão – Belém (PA)

Árbitro: Zandick Gondim Alves Júnior (RN)

Auxiliares: Vinícius Melo de Lima (RN) e Francisco de Assis da Hora (RN)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

Cartões amarelos: Marlon (REM); Rafinha e Guilherme Biro (CFC)

Remo: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Kevem, Marlon e Raimar; Marcos Júnior (Pingo), Arthur (Neto Moura) e Lucas Siqueira (Jefferson); Matheus Oliveira, Lucas Tocantins e Felipe Gedoz. Técnico: Felipe Conceição.

Coritiba: Wilson; Natanael, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matheus Sales (Valdeci), Val e Rafinha (Gui Azevedo); Léo Gamalho e Igor Paixão. Técnico: Gustavo Morínigo.