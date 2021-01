Pela primeira vez em 14 anos, Remo estará em Série superior ao Paysandu

Foram longos 13 anos de espera, mas o Remo enfim está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, o acesso do clube quebrou diversas marcas e ainda pode culminar no título nacional da Terceirona. Com a subida de divisão esta também será a primeira vez em 14 anos que o Leão estará em uma Série superior ao maior rival, o Paysandu.

2007

A última vez que isso aconteceu foi em 2007. No ano anterior, a dupla Re-Pa disputou o rebaixamento na Segundona, mas uma vitória no clássico por 3 a 1 distanciou o Remo do Z4. Já o Papão não teve a mesma sorte e caiu para a Terceirona. No entanto, o momento durou pouco, já que no ano seguinte o Leão foi rebaixado, ao ficar na vice-lanterna.

14 anos depois...

Agora, o fato volta a acontecer 14 anos depois. Após enfrentar um calvário em que chegou a ficar sem divisão - em 2009, 2011 e 2013 -, teve o título da Série D de 2015 e precisou enfrentar mais seis edições da Série C, o Remo consegue ficar à frente do rival.