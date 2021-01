Pela Copa Verde, Remo volta a enfrentar adversário indigesto após 13 anos

Após a goleada sofrida de 5 a 1 para o Vila Nova-GO, o Remo precisa juntar os cacos para focar na estreia da Copa Verde. Na quarta-feira (27), às 16h, o Leão recebe no Estádio do Mangueirão o Gama-DF. Este é o primeiro encontro das equipes de desde 2007, curiosamente na última vez em que o time azulino esteve na Série B.

Apesar de ser um clube de maior tradição e bem mais velho que o rival, o Remo tem um retrospecto negativo contra o Periquito. O Clube de Periçá já encarou o Gama-DF em nove oportunidades, sendo cinco vitórias para o Verdão, duas para o Leão, e dois empates.

Duelo de artilheiros

A última partida entre Remo e Gama foi pela Segundona de 2007, no dia 21 de setembro, em Brasília. A partida foi promovida como o duelo de artilheiros, por causa das artilharias de Val Baiano, do Verdão, e Fábio Oliveira, do Leão. No fim, Fábio levou a pior. 3 a 1 para o Gama, com dois gols de Val Baiano (o artilheiro azulino passou em branco). No fim do ano, o Remo acabou rebaixado.

A partida entre Remo e Gama, que é jogo único, pelas oitavas de final, tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

CONFIRA O HISTÓRICO DE CONFRONTOS:

20/08/1997: Remo 0x0 Gama - Série B

11/09/1997: Gama 2x1 Remo - Série B

13/10/1998: Gama 1x0 Remo - Série B

18/10/1998: Gama 4x1 Remo - Série B

12/07/2003: Gama 1x3 Remo - Série B

01/08/2006: Gama 4x3 Remo - Série B

04/11/2006: Remo 3x1 Gama - Série B

23/06/2007: Remo 3x3 Gama - Série B

21/09/2007: Gama 3x1 Remo - Série B