Parazão Sub-20: Remo vence Parauapebas por 2 a 1 no primeiro jogo da final

No primeiro jogo da decisão do Campeonato Paraense de Futebol, categoria sub-20, o Clube do Remo conseguiu um passo importante rumo ao título estadual. Em duelo contra o Parauapebas, os azulinos saíram na frente após vencer por 2 a 1, em jogo disputado na noite deste sábado, no estádio Evandro Almeida. O título da temporada será decidido no próximo dia 12, no estádio Rosenão, em Parauapebas.

Ao três minutos, Pepê abriu o placa para os azulinos, que começaram o jogo envolvendo o adversário e explorando os contra-ataques. Em um deles, Thiago Mafra arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro para o camisa 9, que tirou a zaga e bateu no canto direito do goleiro Edinaldo. O placar aberto motivou ainda mais os remistas, que passaram a dominar o jogo, enquanto o Parauapebas errava bastante o passe e não conseguia sair com a bola.

Não tardou muito e a superioridade azulina ficou ainda mais em evidência. Aos 13, Luizinho cobrou lateral na entrada da grande área e achou Pepê, que conseguiu desvencilhar da defesa, com um passe rasteiro para o centro do gramado e a finalização de Henrique. A reação do Peba só veio aos 35, através de uma arrancada pela esquerda, resvalando no atacante Marcos Vinicius, que finalizou com categoria, no ângulo direito.

O técnico Vitor Braga, apesar da vitória, não gostou do resultado. “A gente sai um pouco insatisfeito, sabendo da nossa capacidade e poder de finalização. Mas a vitória foi positiva. Claro que vamos manter os nossos padrões e tentar ajustar aquilo que não conseguimos mostrar contra eles. A semana será de muito trabalho em busca da conquista. É o nosso objetivo”, diz.

Clube do Remo e Parauapebas estão classificados para a Copa São Paulo de Futebol Junior de 2023. Na edição deste ano, representaram o Pará, Castanhal, campeão paraense em 2018, e Bragantino, campeão de 2019. Na competição estadual, o Remo passou pelo Castanhal nas semifinais, enquanto o Parauapebas garantiu vaga na decisão depois de vencer o Cruz Azul.

Ficha técnica:

Local: Baenão

Hora: 19h

Remo: Dida; Luizinho, Renan Thiago (Jonilson), Davi, Jomab, Elysson Oliveira, Rafael (Pedro Dias), Henrique, Giovanni (Felipe Silva), Pepê (Leandro) e Thiago Mafra.

Técnico: Vitor Braga

Parauapebas: Edinaldo: Eduardo Silva, Mykael, Junior, Kadsson; Gegê, Carlos Eduardo, Wellinton (Arthur da Silva), Janiel; Ricardo (Paulo Sérgio) e Marcos Vinicius

Técnico: Alan Pereira