Parazão: Remo está invicto no campeonato estadual desde 2020; confira a lista de jogos

Apesar do Remo ainda não convencer neste início de temporada, o clube alcançou uma marca positiva após as duas primeiras rodadas do Campeonato Paraense. O Leão não perde uma partida do Parazão desde 2020, na final daquela edição. São 14 jogos sem uma única derrota nesse período e a lista pode aumentar ainda mais.

Série

Nas 14 partidas sem derrota, o Remo soma nove vitórias e cinco empates. Além disso, marcou 25 gols e tomou 12. É válido lembrar que a equipe azulina terminou o campeonato de 2021 invicta. No entanto, mesmo com essa marca, o time foi eliminado na semifinal pela Tuna Luso, nos pênaltis.

Última derrota

A última vez que o Remo foi derrotado no estadual foi no dia 6 de setembro de 2020, no jogo de volta da final contra o Paysandu. Após perder na ida por 2 a 1, o Leão sofreu um novo revés no segundo jogo, no Mangueirão, por 1 a 0, e ficou com o vice. Aliás, o gol foi marcado pelo então volante bicolor Anderson Uchôa, que meses depois viria a 'atravessar' a Almirante e assinar com o Remo.

Próximo desafio

No próximo domingo (6), o Remo tem a chance de aumentar ainda mais a sequência de jogos sem perder. O Leão visita o Itupiranga, às 16h, no Estádio Rosenão. Em caso de uma combinação de resultados, o time azulino também pode retomar a liderança do grupo C, atualmente do Independente. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Confira a lista de jogos do Remo sem derrota no Parazão

2021

Remo 4x1 Gavião Kyikatejê - Primeira fase

Bragantino 2x3 Remo - Primeira fase

Remo 1x0 Itupiranga - Primeira fase

Paysandu 2x4 Remo - Primeira fase

Remo 2x2 Independente - Primeira fase

Águia 1x1 Remo - Primeira fase

Remo 2x1 Castanhal - Primeira fase

Paragominas 0x1 Remo - Primeira fase

Águia 1x3 Remo - Quartas de final

Remo 1x0 Águia - Quartas de final

Tuna Luso 1x1 Remo - Semifinal

Remo (5) 1x1 (6) Tuna Luso - Semifinal

2022

Remo 1x0 Amazônia Independente - Primeira fase

Paragominas 0x0 Remo - Primeira fase