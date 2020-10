Zagueiro do Remo avalia jogo contra o lanterna do grupo A da Série C: 'Isso é algo que engana muito'

Faltando apenas sete rodadas para o final da fase de grupos, o Remo está na terceira colocação com 19 pontos do grupo A da Série C, atrás apenas do Santa Cruz e do Vila Nova.

O próximo adversário azulino é o Imperatriz, que possui apenas um ponto, conquistado em um empate na terceira rodada, com o próprio Remo. “Não podemos menosprezar a equipe adversária, sabemos que apesar da situação isso é uma coisa que engano muito”, afirmou o zagueiro Rafael Jansen sobre o próximo adversário.

O zagueiro acredita que “cada partida, agora, é uma final”, já que faltam apenas sete rodadas para o final da fase de grupos e em disputa estão 21 pontos. Segundo o site “Chance de Gol”, o Leão de Antônio Baena precisa alcançar 28 pontos para atingir 80% de chances de classificação. Para Jansen, atingir esse pontuação o quanto antes é necessário.

NO ANO PASSADO

Na Série C do ano passado, o Remo ficou de fora da zona de classificação na última rodada, perdendo a vaga na última rodada em um clássico contra o Paysandu.