Pablo Roberto, ex-Remo, acerta com Fortaleza até 2028 Meia de 25 anos deixa o Casa Pia, de Portugal, e será o 8º reforço do clube cearense na temporada Iury Costa 18.08.25 18h29 Pablo Roberto atuou pelo Clube do Remo entre 2022 e 2023, disputando 30 partidas. (Thiago Gomes / O Liberal) O Fortaleza anunciou nesta segunda-feira (18) a contratação do meia Pablo Roberto, de 25 anos, que estava no Casa Pia, de Portugal. O jogador assinou contrato válido até o fim de 2028 e se torna o oitavo reforço do clube cearense nesta janela de transferências. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em Belém, Pablo Roberto atuou pelo Clube do Remo entre 2022 e 2023, disputando 30 partidas e marcando um gol pelo Campeonato Paraense. Na ocasião, o atleta estava emprestado ao Leão Azul pelo Vila Nova-GO. VEJA MAIS Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira Excesso de empates e futebol pobre derrubam chances de acesso do Remo à Série A Para alcançar o grande objetivo da temporada, o Remo precisa de uma reação urgente, ainda não vista na competição Negociado em 2023 para o futebol português, o meia acumulou 58 jogos, quatro gols e seis assistências pelo Casa Pia. Revelado pelo Atlético-GO, ele também tem passagens por Bahia e Portuguesa. Por conta da negociação, Pablo Roberto não participou da estreia do Casa Pia no Campeonato Português, no último dia 8, quando a equipe perdeu por 2 a 0 para o Sporting. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)