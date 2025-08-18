Pablo Roberto, ex-Remo, acerta com Fortaleza até 2028

O Fortaleza anunciou nesta segunda-feira (18) a contratação do meia Pablo Roberto, de 25 anos, que estava no Casa Pia, de Portugal. O jogador assinou contrato válido até o fim de 2028 e se torna o oitavo reforço do clube cearense nesta janela de transferências.

Em Belém, Pablo Roberto atuou pelo Clube do Remo entre 2022 e 2023, disputando 30 partidas e marcando um gol pelo Campeonato Paraense. Na ocasião, o atleta estava emprestado ao Leão Azul pelo Vila Nova-GO.

Negociado em 2023 para o futebol português, o meia acumulou 58 jogos, quatro gols e seis assistências pelo Casa Pia. Revelado pelo Atlético-GO, ele também tem passagens por Bahia e Portuguesa.

Por conta da negociação, Pablo Roberto não participou da estreia do Casa Pia no Campeonato Português, no último dia 8, quando a equipe perdeu por 2 a 0 para o Sporting.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)