Novo líder do grupo D, Remo supera os 80% de chances de acesso, aponta site

A vitória no Re-Pa de virada, por 3 a 1, ainda arrecada consequências positivas para o Remo. Após entrar no G2 e assumir a liderança do grupo D do quadrangular de acesso à Série B, as chances do Leão de retornar à Segundona do futebol brasileiro subiram.

Se depois do término da primeira rodada, o Remo aparecia em segundo, com 53.5%. Agora, tem 82.5%, a maior probabilidade do grupo D. Quase 30% a mais que o rival, Paysandu, que é o segundo com maior chance de alcançar o acesso.

O próximo jogo do Remo na Terceirona é no domingo (27), às 18h, no Estádio do Mangueirão, contra o Ypiranga-RS. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.