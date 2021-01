Narrador de rádio cruzeirense cita Belém e diz: ‘O Cruzeiro é freguezaço do Remo’

Os comentários envolvendo o Cruzeiro-MG, que tem tudo para permanecer na Série B, e os principais clubes paraenses continuam. Dessa vez foi a vez de uma rádio de torcedores cruzeirenses falarem do Remo durante uma transmissão da partida contra o Oeste, em que a Raposa foi derrotada por 1 a 0 em casa.

Em um momento da partida, um comentário de um torcedor de Belém foi lido, e ele relembrou os 5 a 1 do último duelo entre as equipes, que ocorreu no Brasileirão de 1994. Na sequência, o narrador relembrou que o Cruzeiro-MG tem um histórico ruim contra o Leão.

A equipe de O Liberal levantou o retrospecto do confronto entre ambos e é fato: em 10 jogos, o Remo venceu em quatro oportunidades. Além disso, soma-se mais quatro empates e duas derrotas azulinas. Os 5 a 1 citados ocorreu em pleno Mineirão, com quatro gols do então atacante Helinho e o outro do também atacante Cuca.