Na Série B do Brasileiro, Criciúma monitora atacante Neto Pessoa, do Remo

A temporada 2021 ainda não terminou para o Remo, o Leão ainda possui compromisso na Copa Verde, onde decide o título inédito contra o Vila Nova-GO, porém, o Leão pode perder o atacante Neto Pessoa para 2022. De acordo com o site GE Santa Catarina, o Criciúma-SC possui interesse no jogador.

A equipe catarinense monitora a situação do atacante Neto Pessoa, visando a Série B do Campeonato Brasileiro e também o campeonato estadual, onde busca o acesso para a primeira divisão de Santa Catarina, já que foi rebaixado para a Série B.

Com a camisa do Remo Neto Pessoa já marcou 10 gols, em 13 partidas disputadas. O atacante chegou ao Leão na reta final da Série B. Natural de Rio Branco (AC), o jogador de 27 anos acumula passagens pelo Plácido de Castro-AC, Rio Branco-AC, Andirá-AC, além do ABC-RN, Náutico-PE, Ypiranga-RS e Botafogo-SP.