Na expectativa para a final, Remo sonda jogadores para renovação; Salatiel é prioridade

Após a vitória sobre o Gama-DF, o Remo mais uma vez se prepara para enfrentar o Vila Nova-GO pela final da Série C. A equipe azulina precisa reverter o placar de 5 a 1, para ir aos pênaltis e conquistar o bicampeonato da Terceirona. No entanto, em clima de avaliação da temporada, há um assunto mais forte: a renovação contratual de atletas importantes.

SEQUÊNCIA - O atacante Salatiel, que chegou ao clube por meio de empréstimo do Náutico, afirmou que já foi procurado pela diretoria e que tem desejo de ficar no clube para a temporada de 2021.

“Já me procuraram, já demonstraram interesse de ficar e eu também já demonstrei em ficar. Mas como todos sabem, eu tenho contrato com o Náutico até o final do ano. Estamos conversando e espero que consiga entrar em um acordo que eu possa ficar”, afirmou.

100%? - Recuperado da covid, Salatiel foi um dos atletas que se contaminou após as comemorações do acesso para Série B. Após o período de isolamento, o atacante afirma que ainda não está 100% preparado para atuar os 90 minutos.

“Achei que poderia conseguir, mas acho que não estarei 100%. Enquanto eu tiver com condições, irei até o final. Foi um processo lento e depois tive que voltar aos treinos aos poucos. Agora estou à disposição do treinador, no jogo de quarta-feira (27) eu não estava 100%”, finalizou.

O próximo confronto do Remo é o segundo jogo da final da Série C, contra o Vila Nova-GO, neste sábado (30), às 17h, no estádio do Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal