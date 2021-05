Mercado: Remo tenta empréstimo de meia da Chapecoense, mas leva negativa

Apesar da estreia na Série B do Brasileiro ser já neste sábado (29), às 16h, contra o CRB-AL, no Rei Pelé, o Remo continua em busca de reforços. Segundo uma fonte da equipe de esportes de O Liberal e jornalistas de Santa Catarina, o Leão teria tentado a contratação por empréstimo do jovem meia Foguinho, da Chapecoense, que subiu à Série A do Brasileiro.

Foguinho, de 20 anos, estreou no profissional em 2020 e se tornou um dos xodós da torcida. O atleta ganhou espaço e marcou cinco gols em 27 partidas. Além do Remo, Guarani-SP, CRB-AL e Brusque-SC tentaram fechar com o atleta. Porém, a Chapecoense-SC decidiu manter o atleta.

A reportagem entrou em contato com o diretor de futebol do Remo, Dirson Neto, que não negou, mas também não confirmou o contato: "Como consultamos vários jogadores pode ter sido por um de nós, mas como [a negociação] não andou ficou em off com quem consultou", disse o dirigente.

Foguinho preenche as características e as posições que o Remo busca suprir, após o desligamento do meia Renan Oliveira. Dirson confirmou que o clube procura um jogador para o meio-campo e também um lateral-esquerdo, com a saída de Felippe Borges.