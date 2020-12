Meia e zagueiro reforçam o Remo no jogo contra o Londrina; Atacante e meia seguem no DM

O meia Carlos Alberto vai reforçar o Clube do Remo na partida contra o Londrina, às 17 horas de sábado, no estádio do Café, pela primeira rodada da segunda fase da Série C. Recuperado de um quadro viral, o jogador treinou normalmente nesta terça-feira (8) no Baenão.

Quem também vai reforçar o Leão contra o Tubarão é o zagueiro Fredson, que retorna após cumprir suspensão no jogo contra o Paysandu.

Desfalques

Mas o técnico Paulo Bonamigo segue sem dois jogadores importantes. O meia Eduardo Ramos e o atacante Wallace ainda se recuperam de lesões.

Eduardo está com dores na posterior da coxa e Wallace com um quadro de pubalgia. Segundo o departamento médico do Remo, a previsão é que eles voltem a treinar em apenas duas semanas.

Treinos

No treino realizado pela manhã, o técnico Paulo Bonamigo conversou com os jogadores e em seguida começou o aquecimento comandado pelos preparadores físicos. Depois, os atletas realizaram um trabalho técnico e de finalização.

O Remo ainda treina em Belém nesta quarta e quinta. As atividades serão no horário da manhã. Na quinta-feira, às 17 horas, o time viaja para o Londrina (PR). Ainda há um treino programado para sexta-feira na cidade onde vai ocorrer o jogo.

A partida entre Londrina e Remo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.