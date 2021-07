Meia do Remo é regularizado e CBF usa foto do jogador com a camisa do Paysandu

Reforço para a Série B do Brasileiro, o volante/meia do Remo Marcos Júnior foi regularizado de forma curiosa no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Já apto para estrear pelo Leão, a entidade usou uma foto de Marcos com a camisa do Papão:

Marcos Júnior esteve no Paysandu há três anos, na Série B (Reprodução / CBF)

Há três anos, Marcos Júnior veio para Belém, também para disputar a Série B, mas para vestir a camisa do Paysandu. Porém, o jogador atuou em apenas quatro jogos na Segundona e precisou deixar o clube por razões pessoais.