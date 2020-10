Lateral vai completar 100 jogos pelo Remo e afirma: 'Que essa marca venha com resultado positivo'

O Clube do Remo divulgou nesta sexta-feira que o lateral esquerdo Marlon vai completar 100 jogos vestindo a camisa azulina no jogo contra o Ferroviário, válido pela 11º rodada da Série C. Segundo o clube, Marlon é o sétimo jogador que mais atuou pelo Remo nos últimos 17 anos (2004 até hoje). Ele possui ainda 19 gols pelo Remo em jogos oficiais.

O lateral é um dos destaques do Remo na Série C, inclusive marcou um gol na partida contra o Paysandu pela nona rodada da Série C. O jogador falou sobre a expectativa para o confronto que pode garantir a manutenção do Remo dentro do G4 do grupo A.

"Um jogo muito importante completando essa marca de 100 jogos pelo Clube do Remo. É uma felicidade muito grande. Eu que sou um cara apaixonado por esse clube e completar essa marca com essa camisa tão grande é algo muito especial e importante. Vamos trabalhar muito para que essa marca venha com o resultado positivo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas vamos em busca desses três pontos", afirmou o lateral esquerdo em entrevista para o site oficial do clube.

O jogo entre Ferroviário e Remo será às 17 horas de sábado (17), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), com transmissão lance a lance em OLiberal.com.