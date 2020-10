Com três assistências no último jogo, lateral esquerdo do Remo celebra: 'Bom momento'

O próximo adversário do Remo será o Vila Nova, confronto que pode mudar a configuração do G4 do grupo A da Série C. O Vila Nova é o segundo colocado com 23 pontos, já o Remo é o terceiro colocado com 22 pontos, apenas um ponto separa as equipes.

Uma das armas do Leão para superar o Tigre é o lateral-esquerdo Marlon. Ele é líder das assistências na equipe azulina - o detalhe é que só no último jogo contra o Imperatriz o atleta deu três passes para gol. Marlon comentou sobre a boa fase: “Procuro sempre está trabalhando, eu não vejo muito isso eu procuro está pensando jogo a jogo. Estou vivendo um bom momento no Remo”, admitiu.

Marlon, que está na sua terceira passagem pelo Remo, já contabiliza 15 jogos, com um gol marcado.