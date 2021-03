Lateral do Remo sente medo do momento vivido na pandemia, mas confia no protocolo do clube

O Remo joga contra o Esportivo na próxima quarta0-feira (17), pela Copa do Brasil. O leão terá pela frente uma longa viagem até o Rio Grande do Sul (RS), que também vive um momento delicado por conta da pandemia de covid-19. NA região metropolitana de Belém foi decretado lockdown pelo governador Helder Barbalho, ocasionando a suspensão do Parazão, porém as competições nacionais não foram paralisadas. O lateral Marlon, do Clube do Remo, falou do momento delicado e disse que sente medo do que está ocorrendo no país.

“Medo a gente sente, mas sabemos que estamos seguindo todos os protocolos, o clube vem fazendo o papel dele tentando os jogadores pelo menos duas vezes na semana e nos sentimos seguros. Extracampo estamos nos cuidado, ficando mais em casa, evitando sair pois temos familiares e seguimos s protocolos tanto dentro como fora dele”, falou.

O leão viaja nesta segunda-feira (15) para o Rio Grande do Sul, Marlon, que já jogou no Sul do país abe das dificuldades que o Remo irá enfrentar, porém acredita em um jogo difícil e cheio de motivação, principalmente pela cota de mais de R$600 mil pela passagem de fase na Copa do Brasil.

“É uma competição diferente, um jogo apenas, não tem motivação maior do que disputar a Copa do Brasil, além da parte financeira para o clube. O Esportivo-RS vai entrar motivado, o Campeonato Gaúcho é muito difícil, mas também entraremos motivados. Sabemos da nossa responsabilidade, passando de fase vamos ajudar bastante o clube e vamos focados para sair de lá com a classificação”, finalizou.

Esportivo x Remo se enfrentam na quarta-feira (17), às 20h, no estádio Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, na cidade de Bento Gonçalves (RS). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com