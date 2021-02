Lateral-direito é apresentado pelo Remo e avalia estreia: 'Foi boa para razoável'

O lateral-direito Wellington Silva estreou no Remo na primeira partida das quartas final da Copa Verde. Ele nem teve muito tempo para treinar. Foi apenas uma atividade e o carioca, de 32 anos, precisou ajudar o time azulino no torneio regional. Na apresentação, a avaliação do jogador foi positiva nesse começo no Remo.

“Acho que a estreia foi boa para razoável. Eu preciso de ritmo de jogo. Mas deu para jogar 90 minutos, aguentar o campo pesado. Domingo já tem outra batalha e vai indo. Daqui a pouco vou estar 100%. A única questão foi o campo, por causa da chuva. Nossa equipe que é técnica. Só foi o primeiro jogo. Eu lembro que treinei um dia com equipe. Mas com o tempo tem entrosamento e tudo mais que vamos ganhando. Tem tudo para crescer e quem sabe pensar no título da Copa Verde”, afirmou o jogador.

Essa é a primeira vez que Wellington Silva vai jogar em um time paraense. Antes, jogou em times do sul e sudeste do Brasil e outros do exterior. Segundo o lateral, a partida de quarta serviu para saber o que esperar dos jogos no Pará.

“O atleta tem que jogar em qualquer condições. Não posso vir aqui e inventar desculpas. Vamos ter que jogar em campos assim. Sei que às vezes há dificuldade, uma bola e outra, mas tem que sempre fazer o melhor com agua ou não”, comentou.

O foco agora é na segunda partida da Copa Verde, que vale a vaga para semifinal. Apesar do Remo estar em vantagem, porque venceu o Independente por 2 a 0, Wellington prega cautela.

“Foi um jogo difícil. A equipe deles suportou a gente mesmo com a pressão. Lá vão sair por causa do resultado. Mas tem que entrar com humildade, não há anda ganho, respeitando o adversário e acreditar em classificar”, afirmou.

A partida entre Remo e Independente será às 16 horas de domingo, no Navegantão, em Tucuruí. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.