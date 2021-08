Lateral-direito do Remo comenta sobre a boa fase: 'Estou crescendo bastante'

O lateral-direito do Remo Thiago Ennes vive uma ótima fase com a camisa do Leão. Desde que ganhou espaço no time depois da contusão do Wellington Silva, na fase final do Campeonato Paraense, o jogador vem fazendo bons jogos e mantendo a regularidade. Em entrevista, Ennes disse que está muito feliz no clube.

“Estou crescendo bastante aqui (no Remo), a cada jogo que eu venho fazendo vem surpreendendo bastante. E com ajuda dos meus companheiros eu tenho certeza que vai dar tudo certo”, disse o jogador.

Ennes ressaltou que a Série B cresceu muito e se tornou muito competitiva. “Hoje a série B é uma das mais difíceis de todos os tempos, todo mundo comenta isso. Cada jogo é um jogo e a gente respeita todo mundo. Independente de com quem vamos jogar, tem que ter sempre respeito, porque do outro lado tem grandes jogadores também”, afirmou Thiago.

Sobre o próximo jogo do Remo contra o Operário (PR), o lateral-direito disse que conhece a equipe, já trabalhou com o técnico Matheus Costa e reconheceu que vai ser uma partida difícil. “A gente tem que pensar no nosso jogo, fazer o que fizemos nas últimas partidas no Baenão, tivemos essas derrotas, mas passou. Agora temos que fazer nosso fator aqui, porque em casa quem manda somos nós”, finalizou o jogador.

A partida entre Remo e Operário (PR) ocorre na próxima sexta-feira (6), às 16h, no Baenão. O jogo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)