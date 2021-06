Laterais podem desfalcar o Remo contra o Vitória na Série B; zagueiro e atacante iniciam transição

O Remo encara o Vitória-BA nesta quarta-feira (16), em Belém, pela quarta rodada da Série B e o técnico Paulo Bonamigo não poderá contar com o lateral-direito Wellington Silva, que sofreu uma contusão grau 1 no bíceps femoral esquerdo, no jogo contra o Atlético-MG. Além de Wellington Silva, Marlon, lateral-esquerdo, passará por avaliação nesta terça-feira (15). A informação foi confirmada pelo chefe do departamento médico do Leão Azul, Jean Klay.

Marlon sentiu desconforto na coxa esquerda durante o jogo contra o Botafogo-RJ no último domingo. Ele passará por exames e será avaliado pelo médico do clube Jean Klay. Para o lugar de Marlon o técnico Paulo Bonamigo poderá contar com o recém-contratado Igor Fernandes, que atuou parte do jogo contra o Galo, em Minas Gerais (MG) e entrou no posto do próprio Marlon contra o Botafogo, pela Série B.

Além dos laterais, departamento médico remista ainda conta com o zagueiro Suéliton e o atacante Lucas Tocantin, que iniciam a transição, mas não estão garantidos no jogo contra o Vitória-BA.