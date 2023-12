Jogadores do Remo chegam a Belém; pré-temporada começa nesta sexta-feira

A pré-temporada do Remo inicia oficialmente na manhã desta sexta-feira (15), com a apresentação dos jogadores que farão parte do plantel azulino pelo menos até o final do Campeonato Paraense, marcado para janeiro. Sendo assim, os primeiros atletas de fora do estado começam a desembarcar na capital paraense. Um deles foi o lateral-esquerdo Raimar.

Raimar, de 21 anos, estava em Portugal, atuando pelo Nacional. O jogador que é natural de Manaus (AM), volta ao Leão depois de duas temporadas longe do país e busca reviver bons momentos com a camisa azulina.

Outros três novos azulinos também pintaram pelo Aeroporto Internacional de Belém, o goleiro Léo Lang, o zagueiro Reniê e o meia Camilo.

Léo Lang, natural de Cotriguaçu (MT), o novo goleiro do Remo tem 25 anos e já vestiu as camisas de Fluminense, Vila Nova, Jataiense, Inter de Minas, América Mineiro e Tombense, onde jogou a Série B do Brasileiro neste ano.

Léo jogou apenas uma partida nesta temporada, quando foi titular contra o Vila Nova, na 33ª rodada da Série B do Brasileiro.

Já Reniê, de 34 anos, natural de Feira de Santana (BA). Neste ano, ele disputou a Série B do Brasileiro com o Mirassol. Ele também tem no currículo clubes como Vitória, Botafogo-SP, Atlético Goianiense, Comercial, Guarani, Volta Redonda, Santo André, Guarani-MG, Tombense, Operário Ferroviário e Paysandu.

No maior rival azulino, o zagueiro atuou na temporada de 2014, disputando 11 partidas entre Série C e Copa do Brasil.

Por fim, o meio Camilo, de 37 anos, esteve no Mirassol na conquista da Série C 2022. O meia carioca também já vestiu as camisas de clubes como América-RJ, Marília, Cruzeiro, Santo André, Grêmio Barueri, Ceará, América Mineiro, Nanchang FC, da China, Botafogo-SP, Avaí, Sport, Chapecoense, Al-Shabab, da Arábia Saudita, Botafogo, Internacional e Ponte Preta.

No melhor momento da carreira, quando atuava pelo Botafogo, Camilo foi convocado por Tite para um amistoso da seleção brasileira contra a Colômbia, em janeiro de 2017. O meia jogou 15 minutos na vitória por 1 a 0 no estádio Nilton Santos.

Além destes, juntam-se os jogadores que já faziam parte do elenco do Leão, bem como os jovens da base, incluindo o goleiro Vinícius, o zagueiro Jonilson, os volantes Paulinho Curuá, Henrique e Solano, o meia Elielson e os atacantes Ronald, Felipinho e Kanu.

Pré-temporada

O clube azulino inicia a preparação do elenco para a temporada de 2024 nesta sexta-feira (15) no Estádio Baenão. Durante este final de semana, os jogadores serão submetidos aos exames clínicos, cardiológicos e fisioterápicos, seguindo o protocolo de pré-temporada azulina.

Os treinos em campo terão início na segunda-feira. Durante o período festivo, entre os dias 24 e 25 de dezembro para o Natal, e de 31 de dezembro a 1º de janeiro para o Ano Novo, a comissão técnica, jogadores e staff terão merecido descanso.

O Clube fará sua estreia no Paraense diante do Canaã, no Mangueirão, porém aguarda a definição da data e do horário do jogo para se preparar adequadamente.