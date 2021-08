Remo anuncia que sala do VAR no Baenão está pronta para uso

O Remo anunciou que a sala que vai abrigar o árbitro de vídeo (VAR) no estádio Baenão já está equipada e pronta para o uso. Segundo determinado pela CBF, a partir do segundo turno, todas as partidas da competição terão o auxílio da ferramenta. Para o Leão, a estreia da tecnologia será na partida contra o CRB, neste sábado (21) às 21h30, em Belém.

Na tarde desta quinta (19), os jogadores do Remo participaram de uma palestra sobre a utilização do árbitro de vídeo nas partidas da Série B. A palestra sobre o VAR foi virtual e comandada pelo instrutor de arbitragem, Manoel Serapião. Ele explicou o procedimento para a atuação da tecnologia nos jogos, além de apontar os limites na regra e detalhar as melhorias que o recurso tecnológico contribuirá para o futebol.

O VAR foi instalado a pedido dos clubes da Série B. O tema virou pauta de várias reuniões com a cúpula da CBF, que acatou a solicitação, após vários erros de arbitragem.

Nos últimos dias, membros da CBF estiveram no Baenão para uma vistoria de instalação do árbitro de vídeo. A sala com os equipamentos funcionará no estádio no setor da Almirante Barroso.

O Remo terá uma sequência de partidas com o VAR, serão ao todo 19 jogos na Série B com o uso do árbitro de vídeo, que também poderá ser instalado e utilizado no Parazão.