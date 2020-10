Jogador que esteve no jogo do acesso entre Náutico-PE x Paysandu é oferecido ao Remo

O Remo está no mercado em busca de peças para compor o elenco para essa reta final do Campeonato Brasileiro. O Leão recentemente contratou o atacante Salatiel, que veio por empréstimo do Náutico-PE. A equipe pernambucana também chegou a oferecer um volante que esteve no jogo do acesso contra o Paysandu, mas a diretoria azulina descartou. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol do Leão Azul Carlos Kila.

O volante Josa, de 36 anos e que participou do jogo do acesso contra o Paysandu, no estádio dos Aflitos em 2019 foi oferecido ao Remo. De acordo com o executivo remista, o nome não está entre as prioridades do clube e foi vetado.

“Foi oferecido, porém não é a necessidade do Remo de momento”, disse.

Josa está na sua quinta temporada no Timbu e realizou 11 partidas pelo clube em 2020. O volante teve passagens por Figueirense-SC, Agua Santa-SP, CRB-AL, Ituano-SP, Boa Esporte-MG e Vitória-BA.