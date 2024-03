Gustavo Morínigo faz mudanças no time para enfrentar a Tuna na semi do Parazão; confira

O treinador Gustavo Morínigo optou por fazer algumas mudanças no time que vai enfrentar a Tuna na partida de volta da semifinal do Campeonato Paraense. O técnico fez mudanças no ataque e escalou Ribamar, Marco Antônio e Kelvin, além de Sillas e Pavani no meio-campo.

Outra novidade é o retorno de Pedro Vitor entre os relacionados. O jogador estava fora desde julho do ano passado, se recuperando de lesão no joelho.

escalação remo Divulgação

Na partida, o Remo tem a vantagem do empate, já que venceu o primeiro duelo por 2 a 1. Já a Tuna precisa vencer com dois ou mais gols de diferença para se garantir na final. O jogo começa às 17h, no Mangueirão.