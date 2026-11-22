Glauber Gonçalves pede desculpas pelo rebaixamento do Remo: 'Não deu certo'

Presidente do clube citou ainda as escolhas da virada do ano como fator extra para a queda de divisão

O pós-jogo do rebaixamento do Remo no Brasileirão não teve o técnico Thiago Carpini na sala de imprensa da Arena da Baixada, em Curitiba. A missão de falar aos jornalistas e aos torcedores foi do presidente do clube, Glauber Gonçalves. Eleito há cerca de três semanas, ele teve o primeiro revés no futebol com a queda do Leão à Série B do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, Glauber foi direito ao classificar o domingo (22) como "um dia muito triste". O presidente do Remo ressaltou que a diretoria "trabalhou muito" neste ano, mas "não deu certo". Ele ainda pediu um crédito ao torcedor para a sequência da gestão, que finaliza em 2029.

"É um dia muito triste. Depois de 32 anos voltamos à Série A. Trabalhamos muito para continuar com o torcedor. Mas não deu certo. Hoje culminou com o nosso rebaixamento. Tentamos aprender com os erros. Fortalecer ainda mais a estrutura, se preparar, reorganizar. Como presidente, o torcedor pode ter certeza que vou me dedicar muito para o Clube do Remo logo voltar à Série A mais estruturado. O Remo é grande demais para um momento desse. Vamos trabalhar para que isso nunca mais volte acontecer. O fenômeno azul pode acreditar em mim", disse.

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Para o presidente do Remo, o rebaixamento foi ocasionado pelas escolhas da diretoria na virada da temporada. Ele avalia que uma continuidade do trabalho de 2025, com alguns atletas e o técnico Guto Ferreira, poderia ter dado um resultado melhor em campo.

"Foi a continuidade (permanência de Guto Ferreira) que deixamos de fazer, porque a gente tinha um calendário muito apertado e já tínhamos alguns atletas e comissão técnica. Naquele momento foi uma escolha, que foi errada. Tivemos muitas situações que foram atrapalhando o planejamento. Já estamos trabalhando para 2027 para não cometer os mesmos erros do passado. Já vamos sentar com a diretoria, departamento de análise, com o futebol para ver quem sai, quem fica e traçar os planos para as posições, jogadores", avaliou.

Com 32 pontos, o Remo é a segunda equipe rebaixada nesta edição do Brasileirão. Além do Leão, a lanterna Chapecoense já estava confirmada na segunda divisão. Apesar disso, restam ainda duas partidas a serem disputadas pelo clube. Fato que Glauber Gonçalves garante um elenco "comprometido" em dar "dignidade" a camisa azulina.

"Temos duas partidas importantes. Vamos dar dignidade à camisa do Clube do Remo. É para isso que temos que entrar em campo. Vamos atrás das vitórias. Estes jogadores foram competitivos durante a competição. Sabemos que é difícil. Temos que aprender sempre com os erros. Pode ter certeza que todos se comprometeram e vamos competir nestes próximos dois jogos", finalizou.