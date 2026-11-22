Remo antecipa cota da Copa do Brasil 2027 para pagar voo para Curitiba

A polêmica em torno da ida do Remo ao Paraná para encarar o Athletico neste domingo (22), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, mexeu no caixa do clube visando a temporada de 2027. Isso porque a diretoria azulina precisou recorrer à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para poder viabilizar o frete de um novo avião para o confronto em Curitiba.

Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o diretor jurídico do Remo, Gustavo Fonseca, confirmou o pedido de adiantamento da cota que o clube terá direito da Copa do Brasil em 2027. O valor em questão é de R$ 900 mil.

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De acordo com o dirigente, o Remo precisou contratar uma nova empresa para executar o voo após a pane no avião que tem contrato com o clube desde o início desta temporada. Nesta negociação, foi exigido o pagamento à vista da aeronave, fato que fez com que a CBF fosse incluída na conversa.

"A companhia aérea que faria nosso transporte queria nos fazer ir em um avião com problemas. Tivemos que contratar outra em cima da hora, que exigiu pagamento à vista e somente foi resolvido com o adiantamento da CBF", disse o diretor jurídico do clube confirmando ainda que a nova aeronave é da empresa Placar, que pertence à Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Questionado pela reportagem sobre a possível dívida no valor de R$ 2 milhões com a Sideral, empresa aérea que tem contrato com o Remo desde o início do ano, Gustavo Fonseca disse desconhecer a informação e que "essa empresa está com muita informação desencontrada".

O elenco do Remo sairia de Belém na tarde deste sábado (21) para Curitiba. No entanto, um problema na aeronave fez com que a delegação retornasse para Belém.