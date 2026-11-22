Remo x Athletico-PR é mantido às 16h após problema em voo da delegação

A aeronave que levava jogadores, comissão técnica e dirigentes apresentou um problema técnico na tarde de sábado (21).

A partida entre Remo e Athletico-PR foi mantida para as 16h deste domingo (22), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Clube do Remo confirmou o horário em publicação nas redes sociais após ter solicitado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança de data e horário do confronto.

O pedido foi feito depois que a aeronave que levava jogadores, comissão técnica e dirigentes apresentou um problema técnico na tarde de sábado (21). O piloto retornou a Belém, e o clube informou que todos os integrantes da delegação estavam bem.