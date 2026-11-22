Após problema em avião, Remo viaja para enfrentar Athletico-PR em Curitiba

A delegação do Clube do Remo já viajou para Curitiba, no Paraná, na manhã deste domingo (22), em uma nova aeronave fretada para disputar a partida contra o Athletico-PR. O deslocamento foi reorganizado depois que o primeiro avião, que transportava jogadores, comissão técnica e dirigentes, apresentou um problema técnico e precisou retornar a Belém, na tarde de sábado (21).

Em nota divulgada nas primeiras horas do dia, o clube informou que conseguiu contratar uma aeronave de outra companhia aérea após negociações realizadas ao longo do sábado. O novo voo foi programado para sair diretamente da capital paraense, com previsão de chegada a Curitiba antes do meio-dia.

“Após intensas tratativas realizadas ao longo deste sábado (21), viabilizou o fretamento de uma nova aeronave, de outra companhia aérea, para o deslocamento da delegação azulina até Curitiba”, informou o Remo.

A diretoria também destacou que permaneceu realizando os ajustes para garantir uma alternativa de transporte que oferecesse segurança aos integrantes da delegação.

“Desde a situação registrada durante o voo inicial, a diretoria azulina permaneceu mobilizada, trabalhando de forma contínua para garantir uma alternativa segura e adequada ao deslocamento da delegação, tendo como prioridade a segurança, a tranquilidade e o bem-estar dos atletas, da comissão técnica e de todos os profissionais envolvidos”, acrescentou o comunicado.

O presidente Glauber Gonçalves e o vice-presidente Jean Klay Machado acompanharam pessoalmente as tratativas no Aeroporto Internacional de Belém e permaneceram no local até a conclusão dos procedimentos para viabilizar a nova viagem.

O primeiro voo ocorreu na tarde de sábado (21), mas o piloto decidiu retornar à capital paraense após identificar uma situação técnica na aeronave. Na ocasião, o clube informou que todos os integrantes da delegação estavam bem e em segurança.