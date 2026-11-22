O Remo vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2027. A confirmação do rebaixamento azulino veio neste domingo (22) com a goleada sofrida para o Athletico, em Curitiba, pela 36ª rodada do Brasileirão da Série A.
Ainda no primeiro tempo, o Furacão chegou a abrir 2 a 0 no placar, com gols marcados pelos atacantes Mendoza, aos nove minutos, e Vargas, aos 32. No segundo tempo, o Remo diminuiu o prejuízo com David Braga marcando aos 17 minutos, mas o Furacão voltou a balançar as redes com Leozinho, aos 22 minutos. No final, Rivaldo ainda anotou o quarto do Athletico e Galeano marcou o segundo do Remo, fechando a partida em 4 a 2 para o Furacão.
VEJA MAIS
A derrota manteve o Remo na vice-lanterna do Brasileirão com 32 pontos. Restando dois jogos para o término da competição, os azulinos não conseguem alcançar o Corinthians, primeiro time fora da zona de rebaixamento com 40 pontos.
A saideira da temporada para o Remo será contra duas equipes paulistas. Na próxima quinta-feira (28), o Leão vai ao Morumbis encarar o São Paulo, às 20h. Já no dia 2 de dezembro, em Belém, no Estádio do Mangueirão, o adversário final será o Corinthians, às 21h30.
Sem esforço
O confronto na Arena da Baixada, em Curitiba, teve um Athletico usando bem o fator casa e a condição do Remo, que enfrentou problemas na aeronave fretada para chegar à cidade, para ditar o ritmo da partida. Com menos de dois minutos, Vargas chegou pela primeira vez rabiscando pela ponta direita. Ali, Marcelo Rangel salvou o Remo.
Com nove minutos, o placar já era favorável aos Paranaenses. Sem o artilheiro Viveros, que está suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Mendoza chamou a responsabilidade e abriu o marcador. Quando Zé Ivaldo falhou dentro da área, a bola sobrou para o atacante bater rasteiro.
O Remo apostava muito pelo lado direito de ataque, ora com Jajá ora com David Braga. Em uma delas, o segundo arrastou a marcação e bateu cruzado, mas a bola foi na rede pelo lado de fora.
A situação azulina complicou quando Zé Welison tentou cortar a bola e chutou em cima de Vargas. Sem fazer esforço, o atacante marcou o segundo gol do Athletico aos 32 minutos.
Sem ter muito o que fazer, Thiago Carpini tentou mudar o sistema do Remo trocando Marcelinho por Yago Pikachu. De forma prática, a substituição não trouxe nada de novo ao time na sequência do primeiro tempo.
Tentou, mas perdeu
Os 45 minutos finais foram de um Remo paciente, mas que pouco perigo ofereceu ao Athletico. "Conformados" com o resultado, tanto Odair Hellmann quanto Thiago Carpini usaram a etapa final para rodar o elenco.
Mas a calmaria do segundo tempo deu, por alguns minutos, esperança ao Remo. Em chute de fora da área, David Braga conseguiu furar o goleiro Mycael e diminuir o placar, aos 17 minutos.
No entanto, cinco minutos depois, o Furacão engatou um contra-ataque e chegou ao terceiro gol. Leozinho arrancou sozinho do campo de defesa e bateu na saída de Marcelo Rangel. 3 a 1!
Nos 10 minutos finais, a partida ficou mais agitada. O Athletico chegou a transformar a vitória em goleada com Rivaldo marcando o quarto gol aos 39 minutos. Mas o Remo ainda teve um fio de força para diminuir novamente o placar. Galeano desencantou e marcou o primeiro dele com a camisa do clube, aos 45 minutos. Fim de jogo, Athletico 4 a 2 e Remo de volta à Série B do Campeonato Brasileiro.
Ficha técnica - Brasileirão
Athletico 4 x 2 Remo
Data: 22.11.2026
Hora: 16h
Local: Arena da Baixada - Curitiba
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)
Assistentes: Fernanda Kruger (FIFA/MT) e Leone Carvalho Rocha (CBF/GO)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (FIFA/SC)
Cartão amarelo: Mendoza, Dantas e Esquivel (Athletico) | Gabriel Taliari, Jajá, Zé Welison, Zé Ivaldo, Edson Fernando e Tchamba (Remo)
Gols: Mendoza (9'1ºT), Vargas (32'1ªT), Leozinho (22'2ºT) e Rivaldo (39'2ºT) | David Braga (17'2ºT) e Galeano (45'2ºT)
Athletico: Mycael; Arthur Dias, Dantas, Esquivel (Léo Derick) e Benavídez; Luiz Gustavo (Rivaldo) e Jadson; Mendoza (Gilberto), Bruno Zapelli (Felipinho) e Leozinho; Vargas (João Cruz). Técnico: Odair Hellmann.
Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho (Yago Pikachu), Tchamba, Zé Ivaldo e Mayk (Marllon); Zé Welison, Patrick (Zé Ricardo) e Edson Fernando (Galeano); David Braga, Gabriel Taliari e Jajá (Gabriel Poveda). Técnico: Thiago Carpini.