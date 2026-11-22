O Paysandu não deixou passar batido o fato de o Remo, seu maior rival, ter sido rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo estando na Série C, o clube bicolor não aliviou e provocou o Remo nas redes sociais.
Em postagem na rede social “X”, o Paysandu resgatou uma publicação do Remo, feita em novembro de 2025, em que o clube azulino escreveu: “A soberba precede a queda”. O Paysandu compartilhou a postagem e escreveu: “Precede a queda mesmo!”.
A zoeira também ocorreu no Instagram. O clube publicou um vídeo em que o Lobo, mascote bicolor, aparece sentado em um sofá com um pedaço da “cauda” do Leão na boca. No mesmo vídeo, o Lobo aparece rindo e com as taças conquistadas pelo Paysandu nesta temporada.
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Na publicação do Instagram, vários torcedores entraram na zoeira do clube bicolor e tiraram onda com a queda do Remo para a Série B.
Veja alguns comentários dos torcedores do Papão:
“Não faz isso, meu Lobo, que eles vão ficar nervosos. [Série A] só daqui 50 anos de novo”. – André Pimenta
“Eu fico triste com uma notícia dessa”. – Rodrigo Rodrigues
“Não sobrou nada para os remistas”. – Paulo Andrian
“Esse Papão é muito abusado”. – Tales Figueiredo
“Calma, Lobo. Os caras agora são ex-Série A”. – Marcelo Costa
Caiu!
O Remo voltou à Série A em 2025, após 32 anos longe da elite do futebol nacional. O clube azulino não durou um ano na Primeira Divisão e retornou à Série B ao perder para o Athletico-PR por 4 a 2, na tarde deste domingo (22), faltando ainda duas rodadas para o fim da competição. O clube azulino foi rebaixado com 32 pontos, apenas sete vitórias, 11 empates e 18 derrotas.