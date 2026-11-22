Zoeira! Paysandu 'cutuca' o Remo após rebaixamento para a Série B; siaba mais

A queda do Remo para a Série B levou o Paysandu, eu maior rival, a utilizar suas redes sociais para provocar o Leão

O Paysandu não deixou passar batido o fato de o Remo, seu maior rival, ter sido rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo estando na Série C, o clube bicolor não aliviou e provocou o Remo nas redes sociais.

Em postagem na rede social “X”, o Paysandu resgatou uma publicação do Remo, feita em novembro de 2025, em que o clube azulino escreveu: “A soberba precede a queda”. O Paysandu compartilhou a postagem e escreveu: “Precede a queda mesmo!”.

A zoeira também ocorreu no Instagram. O clube publicou um vídeo em que o Lobo, mascote bicolor, aparece sentado em um sofá com um pedaço da “cauda” do Leão na boca. No mesmo vídeo, o Lobo aparece rindo e com as taças conquistadas pelo Paysandu nesta temporada.

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Na publicação do Instagram, vários torcedores entraram na zoeira do clube bicolor e tiraram onda com a queda do Remo para a Série B.

Veja alguns comentários dos torcedores do Papão:

“Não faz isso, meu Lobo, que eles vão ficar nervosos. [Série A] só daqui 50 anos de novo”. – André Pimenta

“Eu fico triste com uma notícia dessa”. – Rodrigo Rodrigues

“Não sobrou nada para os remistas”. – Paulo Andrian

“Esse Papão é muito abusado”. – Tales Figueiredo

“Calma, Lobo. Os caras agora são ex-Série A”. – Marcelo Costa

Caiu!