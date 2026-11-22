Staff de Jajá reúne com diretoria do Athletico para avançar em negociação

Atacante do Remo está avaliado em 6 milhões de euros e deve deixar o clube em dezembro

A saída do atacante Jajá do Remo pode ser concretizada antes do final do Campeonato Brasileiro da Série A. O staff do jogador de 27 anos está, neste domingo (22), em Curitiba, onde os azulinos enfrentaram o Athletico pela 36ª rodada da competição, para entender o que o clube paranaense pensa para o jogador em 2027.

Segundo apuração do jornalista Rodolfo Sousa, do Grupo Liberal, o Athletico é o principal clube brasileiro interessado em Jajá. Além deles, o Krasnodar, da Rússia, mantém o atacante nos planos para 2027.

O contrato de Jajá com o Remo vai até o final de 2028. Em multa, para ele deixar o clube será preciso o pagamento de cerca de 6 milhões de euros, algo em torno de R$ 35 milhões.

A ideia inicial do Remo é vender Jajá para poder ganhar um "alívio" financeiro para 2027, quando o clube vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro com o objetivo de retornar à elite já no ano seguinte.