Gedoz avalia nova temporada no Remo: 'Clube é gigante e merece coisa boa'

Após aproveitar as férias, o meia Felipe Gedoz foi integrado ao elenco do Remo em Parauapebas, onde ocorre a pré-temporada azulina. O meia sabe que a pressão para recolocar o time de volta à Série B é grande neste ano, mas garante que está pronto para lutar e ajudar o Leão em mais uma temporada, no caso, a terceira dele.

“Aprendi que dentro do futebol há altos e baixos. Se todos fossem perfeitos não teria graça. Sou uma pessoa que me cobro muito e que está sempre cobrando e procurando melhorar. Nem sempre tudo sai da forma que planeja e quer, mas falta de vontade nunca foi. No futebol há momentos ruins e bons e temos que estar preparados para tudo. Volto com espírito vencedor e com mais vontade ainda. Porque a gente sabe que foi um baque grande (a queda para a Série C). Mas o clube é gigante e merece coisa boa. Por isso escolhi renovar com o Leão e estou feliz de voltar para casa. Me sinto bem aqui. É trabalhar, trabalhar e trabalhar para buscar nossos objetivos do ano”, comentou.

Novamente sob o comando do técnico Paulo Bonamigo, o Remo tem um elenco misturado com jogadores experientes e atletas que subiram da base para o profissional. Gedoz avaliou como essa mistura pode ser importante para o Leão em 2022.

“Eu vejo futebol muito diferente de antigamente, no qual os jogadores experientes, mais velhos, fazem a diferença. Não que hoje não faça, mas a mescla de jogadores jovens e experientes fortalecem o clube. Porque os mais experientes, como o nome diz, tem experiência em campo, e os mais jovens se destacam pelas virtudes. Por estar mostrando o potencial, aparecendo, a mescla é boa e válida e os jovens estão vindo com muita vontade e determinação. Por mais que sejam garotos, estão jogando em um clube com a massa gigantesca e vão dar o seu melhor no decorrer dos jogos”, afirmou.

Agenda

A estreia do Leão no Parazão 2022 será no dia 27 de janeiro, às 20h30, contra o Amazônia, no Baenão, com transmissão pré e pós jogo, além do lance a lance pelo OLiberal.com.