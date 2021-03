Futuro: Jogadores da base assinam contrato profissional com o Clube do Remo

Pingo, Wallace, Hélio Borges, Keven são atletas revelados na base do de futebol de Clube de Remo e fazem parte do elenco profissional.

Outros estão surgindo: são os casos de Henrique, 18 anos, meia, e de Solano, zagueiro, 16.

Ambos já estão registrados como jogadores profissionais e assinaram seus primeiros contratos com o Leão.

Henrique, natural de Vigia, começou no Paysandu, foi campeão paraense sub-15. Depois ele foi jogar pela Desportiva Paraense e está no Baenão desde de 2019. “É um atleta canhoto, diferenciado, bastante forte na marcação e nos passes de bola”, atesta o técnico Eivaldo Jr. Henrique vem recebendo boa atenção de Paulo Bonamigo.

Solano, é polivalente, joga de lateral, zagueiro e de volante com boa qualidade técnica, segundo análise de Eivaldo. “Ambos são referência no nosso grupo [base]. O Solano é o meu capitão em campo e é bicampeão comigo”, aponta o técnico. “Hoje, aos 16 anos, assinei meu primeiro contrato profissional com o Clube do Remo. Só tenho a agradeceu a Deus, meus familiares, ao clube por tudo. Glória a Deus”, escreveu Solano

Eivaldo destaca o apoio diretor Marcelo Bentes ao trabalho na base azulina. “O Marcelo (Bentes) nos tem garantido todo apoio. Ele é a nossa referência junto ao presidente do clube. A base do Remo está bem servida”, pontua.