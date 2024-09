FOTOS: Veja como foi a chegada do ônibus do Remo no Mangueirão antes do 'jogo do acesso'

A delegação do Remo chegou no estádio Mangueirão para enfrentar o São Bernardo-SP. Na chegada do ônibus azulino no local, a torcida remista fez uma linda festa, com fogos de artifício e sinalizadores. Logo mais, os jogadores entram em campo em busca e uma vitória, que pode levar o time azulino à Série B do Brasileirão.

Chegada ônibus do Remo Thiago Gomes/ O Liberal Thiago Gomes/ O Liberal Wagner Santana/ O Liberal Wagner Santana/ O Liberal Fábio Will/ O Liberal

Para a partida, o Leão terá dois desfalques certos: o atacante Pedro Vitor e o volante Bruno Silva, ambos suspensos. A bola rola para o confronto logo mais, às 16h30.