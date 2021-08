Elenco profissional do Remo realiza primeira atividade no CT do clube

O Remo realizou nesta terça-feira (3) a primeira atividade com o elenco profissional no Centro de Treinamento, localizado no Distrito de Outeiro, em Belém (PA). Comprado em junho, o local estava passando por reforma para que o time principal do clube pudesse ir treinar.

A atividade marcou a reapresentação do time após vencer, no último domingo, o CSA-AL por 1 a 0, com gol de Renan Gorne. O meia Felipe Gedoz, que ficou de fora da partida anterior da Série B para cuidar de questões pessoais, participou da atividade. Marlon, Lucas Siqueira e Jefferson também treinaram com bola.

Na sexta-feira (6), às 16 horas, o Leão vai enfrentar o Operário-PR, no Baenão, pela 16ª rodada da Série B. Para o confronto, o técnico Felipe Conceição terá três desfalques. O atacante Victor Andrade, o volante Anderson Uchôa e o meia-atacante Erick Flores levaram o terceiro amarelo no jogo contra o CSA e estão suspensos. Com a recuperação de Lucas Siqueira e o retorno do Gedoz, o técnico Felipe Conceição não deve ter dor de cabeça para fazer as trocas no time azulino.

Pela programação divulgada pelo clube, os jogadores voltam a treinar no CT na tarde desta quarta-feira (4) e na manhã de quinta-feira (3).

O jogo entre Remo e Operário terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.