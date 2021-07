Fora de casa, Remo enfrenta o Londrina na abertura da 14ª rodada da Série B

O Remo enfrenta o Londrina, às 16 horas desta sexta-feira (23), no Estádio do Café, em busca da quarta vitória seguida na Série B. No confronto que abre a 14ª rodada, o Leão quer neutralizar o Tubarão para chegar na primeira parte da tabela. O Remo é o 11º colocado com 16 pontos e busca a segunda vitória fora de casa. Já o Londrina é o lanterna, na 20ª posição, com apenas nove pontos e ainda não venceu em casa.

O técnico Felipe Conceição tem apenas um desfalque. O volante Lucas Siqueira está lesionado e vai desfalcar o time por 15 dias. Marcos Junior e Arthur disputam a posição. No entanto, pelo que ocorreu no jogo contra o Cruzeiro, quando Lucas precisou ser substituído, o escolhido deve ser Marcos Junior. O resto do time deve se manter o mesmo.

Assim, o Remo deve entrar em campo com Vinícius; Thiago Ennes, Romercio, Kevem, Igor Fernandes; Marcos Júnior (Arthur), Anderson Uchôa, Felipe Gedoz; Dioguinho, Erick Flores e Victor Andrade.

Londrina

Comandado pelo técnico Marcio Fernandes, o Londrina terá alguns desfalques para enfrentar o Remo. Além do zagueiro Lucas Santos e do lateral Luiz Henrique, que estão suspensos por cartão amarelo, os atacantes Caprini e Salatiel estão fora da partida por conta de lesão.

Salatiel, que passou pelo Remo em 2020 e foi uma dos principais nomes da conquista do acesso à Série B, está com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e pode ficar até quatro semanas sem jogar. Já Caprini está com uma contratura muscular. Safira e Douglas Santos seguem na equipe titular.

Para a vaga de Lucas Costa, Augusto é a opção. Na lateral esquerda, Felipe Vieira é o substituto de Luiz Henrique. Ainda há

Para compensar, o técnico Marcio Fernandes poderá contar com os meias recém-contratados Gegê e Lucas Lourenço.

O Londrina deve entrar em campo com César; Ricardo Luz, Marcondes, Augusto e Felipe Vieira; Tárik, Marcelo Freitas e Celsinho; Douglas Santos, Safira e Tiago Orobó.

Ficha técnica

Londrina x Remo

14ª rodada da Série B

Local: Estádio do Café – Londrina (PR)

Hora: 16 horas

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (MTR/RJ)

Árbitro Assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz (MTR/MS)

Árbitro Assistente 2: Márcia Bezerra Lopes Caetano (MTR/RO)

Quarto Árbitro: Elvio Kertelt Legnani (CD/PR)

Londrina: César; Ricardo Luz, Marcondes, Augusto e Felipe Vieira; Tárik, Marcelo Freitas e Celsinho; Douglas Santos, Safira e Tiago Orobó

Técnico: Marcio Fernandes

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romercio, Kevem, Igor Fernandes; Marcos Júnior (Arthur), Anderson Uchôa, Felipe Gedoz; Dioguinho, Erick Flores e Victor Andrade

Técnico: Felipe Conceição