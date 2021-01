Felipe Gedoz exalta felicidade de acesso a Série B com o Remo

O meia Felipe Gedoz, ex-Athletico hoje no Remo, garantiu o acesso antecipado à Série B 2021 com a vitória no clássico contra o Paysandu por 1 a 0 e com o empate entre Londrina e Ypiranga. A equipe do Remo conquistou a vaga com uma rodada de antecedência após 13 anos fora da segunda divisão nacional, tendo ainda a possibilidade de chegar à final da Série C em caso de empate na última partida da fase de grupos contra o Londrina no Mangueirão.

- Não tem sensação melhor do que vencer um clássico. Esse domingo foi muito especial para nós e todos os torcedores do Remo. Fizemos história. Depois de 13 anos, garantimos a vaga do clube na Série B na próxima temporada. Nós vestimos essa camisa com muito orgulho e agora vamos brigar pelo título! Agradeço a diretoria, comissão técnica, os companheiros de elenco e a essa torcida linda! Um time merecedor colhe os bons frutos – disse o meia.

Gedoz chegou ao clube para disputar a fase final da competição após passagem pelo Nacional. Pelo time paraense são nove partidas, sendo oito delas no time titular, somando ao todo 597 minutos jogados e uma assistência concedida.

O meia marcou seu nome na história do clube quando, no lance do gol da vitória sobre o Paysandu, o camisa 93 deu início à jogada e finalizou para o goleiro rival dar o rebote e Salatiel completar para as redes.