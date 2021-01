Executivo de futebol explica motivo da saída do Remo, fala sobre jogo contra o Gama e afirma: ‘Torço para que faça boa Série B’

Ainda sem o treinador Paulo Bonamigo, que se recupera da Covid-19, o executivo Carlos Kila foi o escolhido pelo Clube do Remo para falar com a imprensa após a vitória de 1 a 0 em cima do Gama-DF, que garantiu a vaga nas quartas de final da Copa Verde. Foi o último ato dele no Remo, que agora tem um novo executivo de futebol, Thiago Alves.

“Jogo difícil como é um jogo de decisão de copa, classificatório, a gente esperava essa dificuldade, com o campo molhado, e o Gama nos criou muita dificuldade. Alguns atletas que voltaram e covid-19 sentiram. Isso é ruim processos normal de readaptação ao treino e jogo. Importante que conseguimos o resultado e a classificação para o clube”, afirmou.

Carlos Kila contou na entrevista que decidiu deixar o clube para ficar perto dos familiares e cuidar da mãe, que está doente.

“Foi escolha pessoal, que precisamos fazer. Eu preciso estar mais perto dos meus familiares, preciso dar atenção para minha mãe que está bastante adoentada. A diretoria entendeu e está chegando um profissional preparado para me substituir. Quero agradecer a todos que contribuíram para boa performance e acesso. Agradecer ao torcedor e dizer que ele será fundamental na manutenção dos projetos do Remo e estarei torcendo pelo clube”, comentou.

Novo Executivo do Remo, Thiago Alves, ao lado de Carlos Kila na partida entre Remo e Gama-DF (Cristino Martins)

O executivo ainda fez um balanço do tempo que esteve no Remo.

“Saio realizado e também feliz por conhecer o clube de perto. A gente sabe da grandeza do Remo, mas só tem os mesmos sentimentos quando participa ativamente do processo. Tive o prazer de receber o convite da direção e conseguimos o acesso que era o objetivo principal. Um desejo do clube e nosso torcedor. Foram 13 meses no clube e só deixei boas relações e amizades. Tentando ser franco e construímos uma relação de trabalho ótima que ajudou na sustentação de um projeto em momento de dificuldade, com a pandemia e sem a presença do torcedor nos estádios e, apesar disso, conseguimos o acesso”, afirmou.

Kila ainda informou que o clube está se planejando para a Série B, porque o nível da competição é outro, revelando que alguns jogadores vão ficar e outros vão sair.

“Muitos jogadores deverão permanecer. Claro que nem todos vão conseguir, porque há interesse de outros clubes. Mas o sarrafo sobe, porque na Série B a exigência é maior e torço para o que Remo faça boa Série B”, afirmou.