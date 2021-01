Ex-presidente do Remo é preso pela Polícia Civil em Belém

O primeiro presidente do Remo eleito pelos associados do clube, Pedro Ernesto Vasconcelos Minowa, o "Anjo do Oriente", foi preso acusado de uma suposta dívida de R$ 100 mil de pensão alimentícia. De acordo com a apuração da equipe de O Liberal, ele está detido na seccional do bairro da Marambaia.

A Assessoria de Comunicação da Polícia Civil confirmou à reportagem: "A Polícia Civil do Pará informa que na manhã desta quarta-feira (20), deu cumprimento a uma decisão judicial expedida em outubro de 2020, pela Vara Distrital de Mosqueiro. Após cumprimento da prisão pela Polícia Judiciária, o preso foi encaminhado para procedimentos e está a disposição da justiça."

REMO

Após três tentativas frustradas em eleições passadas, Pedro Minowa venceu em dezembro de 2014 o primeiro pleito realizado de forma direta no Remo, para assumir o clube no biênio 2015/2016. Porém, polêmicas durante o mandato fizeram com que Minowa não ficasse no cargo até o fim.

A venda do então jovem atacante Rony, que disputará a final da Copa Libertadores pelo Palmeiras, para o Cruzeiro-MG em 2015, foi muito questionada. Opositores acusaram Minowa de falta de transparência na negociação. Após ameaças de impeachment e a saída de diversos diretores, em junho de 2016, o então presidente protocolou o pedido de afastamento. Em novembro, Pedro Minowa renunciou à presidência do clube.