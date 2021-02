Ex-Paysandu, Uchôa realiza exames e deve ser anunciado em breve pelo Clube do Remo

O volante Anderson Uchôa foi flagrado nesta segunda-feira realizando os exames médicos em um hospital particular de Belém (PA) para assinar com o Clube do Remo. Dependendo dos resultados, ele deve ser anunciado pelo time azulino.

Na foto, o jogador está vestido com o uniforme de treino do Remo e conversa com o lateral direito Wellington Silva, que já foi anunciado pelo Remo e até fez uma atividade no Baenão nesta segunda-feira.

A saída de Anderson Uchôa do Paysandu para jogar no Remo movimentou os bastidores do futebol paraense nos últimos dias. A renovação do jogador com o Paysandu estava certa, até que o Remo fez um proposta. Uchôa aceitou e acabou atravessando a avenida Almirante Barroso.

